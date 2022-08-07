2022/08/07 | 14:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني اعلنت محافظة المثنى اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين.وذكر بيان للمحافظ أحمد منفي، تلقاه /المركز الخبري الوطني/، انه “تقرر تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الاثنين بسبب ارتفاع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محافظة المثنى تعطل الدوام الرسمي ليوم غد المركز الخبري الوطني.

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