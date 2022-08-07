بالصور:ممثل المرجع السيستاني يحث على انجاز أكبر صرح طبي تخصصي عملاق بمواصفات عالمية في وقته المحدد

2022/08/07 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل المرجعية الدينية العليا و

المتولي الشرعي للعتبة الحسينية

المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي

مشروع مستشفى خاتم الأنبياء(ص)

للأمراض القلبية والأوعية الدموية في

محافظة كربلاء المقدسة للإطلا

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