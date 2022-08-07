بالصور:ممثل المرجع السيستاني يحث على انجاز أكبر صرح طبي تخصصي عملاق بمواصفات عالمية في وقته المحدد

2022/08/07 | 14:54 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- زار ممثل المرجعية الدينية العليا و
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:ممثل المرجع السيستاني يحث على انجاز أكبر صرح طبي تخصصي عملاق بمواصفات عالمية في وقته المحدد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
المتولي الشرعي للعتبة الحسينية
المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي
مشروع مستشفى خاتم الأنبياء(ص)
للأمراض القلبية والأوعية الدموية في
محافظة كربلاء المقدسة للإطلا
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور:ممثل المرجع السيستاني يحث على انجاز أكبر صرح طبي تخصصي عملاق بمواصفات عالمية في وقته المحدد) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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