بسبب تردي الكهرباء.. تظاهرات في كربلاء

2022/08/07 | 14:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر المئات من ابناء قضاء الحسينية في

كربلاء المقدسة، الأحد، بسبب عطل

الكيبل وتردي التيار الكهربائي.





وقال أوس الغانمي، لوكالة نون الخبرية

ان المئات من أهالي قضاء الحسينية

تظاهرو أمام القائممقامية

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