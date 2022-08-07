التربية تعلن نجاح امتحانات السادس الاعدادي

2022/08/07 | 14:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اثبتم جميعاً انكم الرجال الاوفياء المخلصين لوطنهم وشعبهم وابناءهم الطلبة.

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