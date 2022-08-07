استقرار أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية

2022/08/07 | 14:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقرت أسعار الذهب “الاجنبي والعراقي” في الأسواق المحلية بالعاصمة بغداد، اليوم الأحد، (7 آب 2022).

كما ان أسعار الذهب في أسواق الجملة ب‍‍‍شارع النهر في العاصمة ‍‍بغداد سجلت صباح اليوم، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الذهب الخليجي والتركي والأوربي 369 الف دينار، وسعر الشراء 365 الفاً، وهي نفس الاسعار التي سجلت صباح امس السبت.

بالإضافة إلى إلى أن سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب العراقي سجل استقرارا أيضاً عند 329 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 325 ألفا.

وفيما يخص أسعار الذهب في محال الصاغة، فان سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 370 الف دينار و 380 ألفاً، فيما تراوح سعر البيع مثقال الذهب العراقي بين 330 الفاً و 340 الف دينار.



ويساوي المثقال الواحد من الذهب (خمسة غرامات).

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