السعودية تُعلق على

2022/08/07 | 14:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانتها لـ"اقتحام" مستوطنين إسرائيليين لباحات المسجد الأقصى واصفة الأمر بـ"الخرق الخطير" للقانون الدولي

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