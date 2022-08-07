2022/08/07 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلن نادي إشبيلية، يوم الأحد، عن توصله لاتفاق مبدئي لضم صانع الألعاب ولاعب الوسط إيسكو للموسمين المقبلين، بعد أن أصبح الدولي الإسباني لاعبا حرا منذ أواخر يونيو الفائت بعد نهاية عقده مع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدوري الاسباني..



اتفاق مبدئي لضم ايسكو لنادي اشبيليه المركز الخبري الوطني.

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