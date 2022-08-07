2022/08/07 | 14:59 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت وزارة الصحة، اليوم الأحد، الأمر الوزاري الخاص بتوزيع خريجي كليات طب الاسنان غير العراقية.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الأمر الوزاري الخاص بتوزيع خريجي كليات طب الاسنان غير العراقية..



وثيقة المركز الخبري الوطني.

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