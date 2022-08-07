دبلوماسي ألماني يبلغ السلطات بوفاة زوجه فجأة.. والشرطة تعتقله بتهمة القتل

2022/08/07 | 15:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوفي هربرت هان، الدبلوماسي في قنصلية ألمانيا في ريو دي جانيرو، أبلغ السلطات بأن زوجه البلجيكي فالتر هنري ماكسيميليان بيو سقط فجأة ليل الجمعة السبت، وأصيب بجروح في رأسه أدت إلى وفاته.

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