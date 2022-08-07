سجن عراقي يقرر عدم استقبال اي نزيل لم يأخذ لقاح كورونا

2022/08/07 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية حقوق الانسان ، الاحد، أن ادارة سجن ديالى المركزي قررت عدم استقبال اي نزيل لم ياخذ لقاح كورونا.

وقال مدير مفوضية حقوق الانسان في ديالى صلاح مهدي ،ان” المفوضية تولي اهتماما كبيرا في ملف السجون والمواقف الامني من خلال فريق عمل متخصص يجري زيارات ميدانية بشكل مستمر من اجل الوقوف على كل الملفات المتعلقة بالاوضاع الانسانية”.

واضاف مهدي،ان” المفوضية رصدت بان جميع نزلاء سجن ديالى المركزي تلقوا الجرعة الثانية من لقاحات كورونا وان ادارة السجن حريصة على عدم استقبال اي نزيل لم يأخذ اللقاح من اجل الاطمئنان الى الوضع الوبائي داخل السجن والتاكد من سلامة جميع النزلاء”.

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