2022/08/07 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت الهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية الرياضي برئاسة شهاب جاهد، تحريك شكوى ضد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال لدى محكمة (CAS) الدولية.

وذكرت الهيئة في بيان أن “الهيئة الادارية المؤقتة لنادي القوة الجوية، قررت تحريك شكوى امام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) ضد رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال وعضو الاتحاد احمد عودة”.

وأوضحت أن “الشكوى تأتي نظرا لاستغلالهم الوظيفي الذي يمارسونه كوزير شباب ورياضة ومدير عام التربية البدنية والرياضة ضد نادي القوه الجوية مما يجعل هذا الفعل محظور تحت مبدأ (تضارب المصالح في صنع القرار وعدم الامتثال لمبادئ الحكم الرشيد) وهذا ما اشار له الميثاق الاولمبي والنظام الاساسي للاتحاد الدولي الفيفا والاتحاد الاسيوي، تزامنا مع شكوى حسين العنكوشي امام ذات المحكمة”.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، سبق وان قررت عدم الاعتراف بالهيئة المؤقتة لنادي القوة الجوية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شكوى دولية ضد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شكوى دولية ضد وزير الشباب والرياضة عدنان درجال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).