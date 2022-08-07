اندلاع حريق بـ10 محال تجارية قرب سوق الثلاثاء شرقي بغداد

2022/08/07 | 15:02 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر محلي، اليوم الأحد، باندلاع حريق بـ10 محال تجارية قرب سوق الثلاثاء شرقي بغداد.

وقال المصدر، إن ” حريقا اندلع اليوم، بـ10 محال تجارية متخذة مطاعم ومكاتب استنساخ مقابل سوق الثلاثاء، في منطقة زيونة شرقي بغداد”.

وأضاف، أن “فرق الدفاع المدني تعمل على مكافحة الحريق”.

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