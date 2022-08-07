إعلام: زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب أنطاليا في تركيا

2022/08/07 | 15:09 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قالت تقارير إعلامية إن زلزالا بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر، قد ضرب، اليوم الأحد، مدينة أنطاليا في تركيا وحسب الإذاعة التركية A Haber، فإن زلزالا قوته 4.1 درجة وقع في منتجع مقاطعة أنطاليا في تركيا.وقالت الإذاعة: “تم تسجيل الزلزال في الساعة 11.02 صباحا بالتوقيت المحلي (08:02 بتوقيت غرينتش).وأضافت أن مركز […]

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