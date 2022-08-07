2022/08/07 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أغلقت البورصة العراقية، مرتفعة بنسبة 0.57٪ وذلك مدعومة من النتائج الإيجابية خلال النصف الأول لبعض الشركات المساهمة.

وابرمت اليوم الاحد، 379 صفقة على اسهم 28 شركة، منها 14 شركة شهدت أسهمها ارتفاعا.

وبلغت الأسهم المتداولة 171.7 مليون سهم بقيمة 467.9 مليون دينار.

وارتفعت اسهم شركات دار السلام للتأمين وفنادق المنصور والمعمورة العقارية وفنادق عشتار، بينما انخفضت اسهم المعدنية والدراجات ومصرف المنصور والأهلي العراقي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البورصة تغلق مرتفعة بنسبة 0.57٪ ) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البورصة تغلق مرتفعة بنسبة 0.57٪ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).