الطيف يقدم 4 خدمات للموطنين رواتبهم في المصرف

2022/08/07 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن مصرف الطيف الاسلامي ، تقديم 4 خدمات للمواطنين الموطنة رواتبهم في المصرف.

وذكر المصدر أن الخدمات تتضمن تامين صحي لمدة سنة كاملة والحصول على قرض بمبلغ 15 مليون بدون فوائد وبرسوم ادارية ‎%‎4 لمرة واحدة .

وكذلك تمويل شراء وحدات سكنية بقيمة تصل الى 100 مليون ، فضلا عن شراء الهواتف الذكية بتقسيط مريح من متجر e.Taif وهو احدى شركات مجموعة الطيف .

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