2022/08/07 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الاقتصاد نيوز-بغداد
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيف يقدم 4 خدمات للموطنين رواتبهم في المصرف
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أعلن مصرف الطيف الاسلامي ، تقديم 4 خدمات للمواطنين الموطنة رواتبهم في المصرف.
وذكر المصدر أن الخدمات تتضمن تامين صحي لمدة سنة كاملة والحصول على قرض بمبلغ 15 مليون بدون فوائد وبرسوم ادارية %4 لمرة واحدة .
وكذلك تمويل شراء وحدات سكنية بقيمة تصل الى 100 مليون ، فضلا عن شراء الهواتف الذكية بتقسيط مريح من متجر e.Taif وهو احدى شركات مجموعة الطيف .
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيف يقدم 4 خدمات للموطنين رواتبهم في المصرف
) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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