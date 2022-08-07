الكاظمي يوجه كوادر أمانة بغداد بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل أداء

2022/08/07 | 15:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجَّه رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، كوادر أمانة بغداد بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل أداء.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان، أن "الكاظمي، أجرى زيارة تفقدية لمبنى أمانة بغداد، للوقوف على سير تقديم الخدمات للمواطنين، وأداء الدوائر الخدمية فيها، فضلاً عن المتابعة المباشرة لعمل الأمانة".

وأضاف، أن "الكاظمي، اجتمع خلال جولته التفقدية بأمين بغداد والكوادر الإدارية والفنية المتقدمة فيها، واطلع على جداول عمل مشاريع الأمانة، وسير التنفيذ، ونسب الإنجاز في المهام الموكلة لدوائرها".

وجدد رئيس مجلس الوزراء "تأكيداته السابقة بضرورة تنظيم المشاريع، والعمل على رفع المظاهر التي لا تليق بعاصمة عريقة مثل بغداد".

والتقى الكاظمي، عدداً من المواطنين في مبنى أمانة بغداد، ووجَّه كوادر الأمانة "بمواصلة تقديم الخدمات للمواطنين بأفضل أداء، وأن تكون التحديات والظروف التي تواجه العمل الميداني حافزاً ودافعاً لخدمة أهالي بغداد، وتطوير الواقع الخدمي والحضاري لهذه المدينة العريقة".

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