وزير التربية يعلن انتهاء امتحانات للدراسة الإعدادية “بنجاح”

2022/08/07 | 15:14 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير التربية علي الدليمي، اليوم الأحد، نجاح الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بفروعها كافة.

وقال الدليمي في بيان ان “الامتحانات العامة للدراسة الاعدادية بفروعها كافة انتهت بنجاح على المستوى في دقة الأداء والرصانة العلمية وتحمل المسؤولية والامانة بكل صدقً وإخلاص من خلال جهدٍ وطني كبير تظافرت به جهود الوزارات والأجهزة الأمنية المختصة كافة لأداء الامتحانات وإجراءها كما مخططٌ لها”.

وتقدم الدليمي بالشكر الى “اللجنة الدائمة للامتحانات العامة في وزارة التربية، والجهات الساندة إليها متمثلةً بوزارات التعليم العالي والصحة والكهرباء و الاتصالات والدفاع والداخلية وجهاز المخابرات الوطني والأمن الوطني وقيادة العلميات المشتركة ولجنة المتابعة والمكتب الاعلامي واللجان الفرعية للامتحانات العامة في المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة، ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات العراقية الذين تابعوا بأنفسهم توفير كل متطلبات نجاح الامتحانات في مؤسساتهم”.

وشكر الدليمي ايضا “الملاكات التربوية من المشرفين ومدراء المراكز الامتحانية والمراقبين والموظفين الإداريين وكل من ساهم في نجاح هذه الامتحانات بهذا المستوى الرائع من الأداء”، مخاطبا اياهم بالقول “لقد اثبتم جميعاً انكم الرجال الاوفياء المخلصين لوطنهم وشعبهم وابناءهم الطلبة الاعزاء فلذات اكبادنا”.

وشكر الوزير ايضا “اولياء الامور كافة لما قدموه من دعم لأبناهم وحرصهم وتشجيعهم في تجاوز هذه المرحلة المهمة من حياتهم الدراسية ومستقبلهم العلمي”، متمنياً “لأبناءنا تحقيق أعلى درجات التفوق والنجاح”.

وذكر ان “الجميع بذلوا جهوداً كبيرة صادقة ومخلصة في ظروف استثنائية ومعقدة وان كلمة الشكر والتقدير لا تصل الى مستوى النتائج التي حققتموها في خدمة العملية التربوية ونجاحها وتقدمها رغم كل التحديات الصعبة “، مشيرا الى “انني أُقدر عالياً تفانيكم وحرصكم في حماية العملية الامتحانية من جوانبها كافة”.

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