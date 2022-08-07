2022/08/07 | 15:15 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة زاخو تحقق إنجازاً جديداً على تصنيف ويب ماتريكس العالمي لمعيار الجودة للجامعات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: pmQZdoxoIEM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. جامعة زاخو تحقق إنجازاً جديداً على تصنيف ويب ماتريكس العالمي لمعيار الجودة للجامعات) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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