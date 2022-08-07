الخطوط الجوية الأميركية تستثمر في شركة رائدة لتطوير محركات خلايا وقود الهيدروجين

2022/08/07 | 15:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: متابعة

وقّعت شركة الخطوط الجوية الأميركية “أميركان إيرلاينز” مذكرة تفاهم مع شركة “زيرو آفيا”، الرائدة في مجال المحركات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين؛ دعمًا لمستقبل الطيران المستدام.

تنص مذكرة التفاهم على استثمار الشركة الأميركية في التكنولوجيا الناشئة لـ”زيرو آفيا”، فضلًا عن إمكانية طلب ما يصل إلى 100 محرك من برنامج تطوير مجموعة نقل تعمل بخلايا وقود الهيدروجين لتوليد الكهرباء.

وتهدف هذه المحركات إلى تشغيل الطائرات النفاثة الإقليمية دون انبعاثات، بحسب ما جاء في بيان صحفي أصدرته أميركان إيرلاينز.

ويُظهر هذا الاستثمار إجراءً آخر على طريق شركة الخطوط الجوية الأميركية لتحقيق أهدافها المناخية الصارمة؛ بما في ذلك تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، وفق المعلومات التي رصدتها منصة الطاقة المتخصصة.

خطة عمل أميركان إيرلاينز

علّق المدير المالي لشركة الخطوط الجوية الأميركية أميركان إيرلاينز، ديريك كير، على هذا الإعلان، قائلًا: “إن استثمارنا في التكنولوجيا الناشئة للمحركات الكهربائية التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين لشركة زيرو آفيا، لديه القدرة على أداء دور رئيس في مستقبل الطيران المستدام”.

وتابع: “نحن متحمسون للمساهمة في تطوير هذه الصناعة، ونتطلع إلى استكشاف كيف يمكن لهذه المحركات أن تدعم مستقبل خطوطنا الجوية، بينما نبني أميركان إيرلاينز لتزدهر إلى الأبد”.

بالإضافة إلى الإستراتيجية والتقدم المبينين في تقرير البيئة والاجتماعية والحوكمة -الصادر مؤخرًا عن أميركان إيرلاينز- تشمل جهود الاستدامة الأخرى التي تبذلها شركة الطيران الأميركية الحصول على أول دفعة من وقود الطيران المستدام في الصناعة.

كما تعمل على التوصل إلى اتفاق لشراء 500 مليون غالون من هذا الوقود على مدى 5 سنوات، وهو أكبر التزام بوقود الطيران المستدام من قبل أميركان إيرلاينز حتى الآن.

وتهدف الشركة -أيضًا- إلى أن تصبح أول شركة طيران على مستوى العالم تحصل على المصادقة من مبادرة “الأهداف المستندة إلى العلم”؛ لأهدافها لخفض انبعاثات غازات الدفيئة لعام 2035.

من جانبها، تعمل شركة زيرو آفيا للحصول على شهادات معينة لتقنية الدفع المبتكرة التي ستمهد الطريق لدمج المحركات في سوق الطائرات الإقليمية في المستقبل.

ومن المتوقع أن تمكن مجموعة نقل الحركة “زد إيه 2000-آر جي” الركاب من الطيران في طائرات إقليمية عديمة الانبعاثات في وقت مبكر من أواخر القرن الحادي والعشرين.

وقال المؤسس الرئيس التنفيذي لشركة زيرو آفيا، فال ميفتاخوف: “إن الحصول على دعم من أكبر شركة طيران في العالم هو مؤشر قوي على التقدم الذي نحرزه في تطوير رحلة تعمل بالهيدروجين والكهرباء دون انبعاثات”.

وأضاف: “نحن نركز على تقديم سفر مستدام، ويسعدنا أن أميركان إيرلاينز، الرائدة وصاحبة الرؤية في الصناعة، ترى زيرو آفيا جزءًا من مستقبل الطيران”.

محركات خلايا وقود الهيدروجين

تُعَد مجموعات نقل الحركة التي تعمل بخلايا وقود الهيدروجين هي الحل الوحيد القابل للتطبيق والقابل للتطوير للطيران دون انبعاثات، بحسب ما أكدته شركة زيرو آفيا.

ويجري إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال التحليل الكهربائي وتخزينه في المطارات أو بالقرب منها؛ لتقليل تكاليف النقل التي تؤدي تقليديًا إلى ارتفاع سعر الهيدروجين.

وتُشَغَّل أنظمة التحليل الكهربائي بواسطة الطاقة المتجددة المولدة محليًا.

ويُحوَّل الهيدروجين المتجدد المخزن في الخزانات إلى كهرباء في أثناء الطيران باستخدام خلية وقود، والتي تُشَغِّل بعد بتشغيل المحركات الكهربائية.

يُعَد تخزين الهيدروجين والغاز المضغوط غير السام أكثر موثوقية مع عواقب أقل خطورة في حالة الفشل؛ إذ تتفوق سلامة خزان الهيدروجين المضغوط على خزانات الوقود السائل التقليدية، كما يحتوي الهيدروجين على حرارة إشعاعية أقل من البنزين التقليدي.

استثمارات شركات الطيران

في العام الماضي 2021 استثمرت شركة يونايتد إيرلاينز الأميركية في زيرو آفيا، وحصلت على حصة في رأس المال، وفق ما نقلته منصة “بيزنس ترافلر” (Business Traveller).

وقالت شركة الخطوط الجوية الأميركية إنها تتوقع شراء ما يصل إلى 100 محرك من محركات زيرو آفيا عديمة الانبعاثات، والتي يمكن تعديلها لتلائم طائرات “يونايتد إكسربس سي آر جي-550” في وقت مبكر من عام 2028.

كما دخلت الخطوط الجوية البريطانية في شراكة لاستكشاف “الاحتمالات التحويلية للانتقال من الوقود الأحفوري إلى الهيدروجين عديم الانبعاثات لتشغيل أسطول الشركة المستقبلي”.

وأوضحت الشركة أن التعاون سيشهد “دمج زيرو آفيا في قلب شركة الطيران”، مع مشاركة الأبحاث والدروس المستفادة من العملية للسماح للشركات بالنظر في كيفية تقدم الشراكة على المدى الطويل.

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