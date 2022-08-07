ترامب: امريكا لم تعد تحظى بالاحترام والاستماع لرأيها في العالم

2022/08/07 | 15:19 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: قال الرئيس السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت دولة من العالم الثالث من...

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