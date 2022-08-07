2022/08/07 | 15:19 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجيل الجديد: عدد المعتقلين على خلفية التظاهرات بالإقليم وصل إلى 600 شخص هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/08/07 | 15:19.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجيل الجديد: عدد المعتقلين على خلفية التظاهرات بالإقليم وصل إلى 600 شخص) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجيل الجديد: عدد المعتقلين على خلفية التظاهرات بالإقليم وصل إلى 600 شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).