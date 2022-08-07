شاهد.. كيف يقضي أنصار الصدر اعتصامهم في بغداد؟

2022/08/07 | 15:40 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواصل أنصار التيار الصدري اعتصامهم خارج البرلمان العراقي للأسبوع الثاني، مؤكدين استمرارهم حتى تحقيق مطالب زعيم التيار مقتدى الصدر بحلّ البرلمان الحالي وإجراء انتخابات مبكرة.

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