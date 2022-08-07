2022/08/07 | 15:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دانت المملكة العربية السعودية ، اليوم الاخد،اقتحام المسجد الأقصى، اليوم الأحد، مطالبة المجتمع الدولي بإنهاء التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها تابعه” المركز الخبري الوطني”: عن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السعودية تدين اقتحام المسجد الاقصى وتطالب بايقاف التصعيد المركز الخبري الوطني.

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