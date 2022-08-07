واسط تعطل الدوام الرسمي غداً الاثنين بذكرى عاشوراء

2022/08/07 | 15:58 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يذكر ان الامانة العامة لمجلس الوزراء قررت تعطيل الدوام الرسمي.

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