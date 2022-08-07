ترامب: الولايات المتحدة في عهد بايدن أصبحت دولة من العالم الثالث وأضحوكة من نواح كثيرة

2022/08/07 | 16:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس السابق، دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة أصبحت دولة من العالم الثالث من نواح كثيرة.وأضاف ترامب، في تصريحات في مؤتمر: “نحن من نواح كثيرة أصبحنا بلدا من العالم الثالث.نحن دولة يتخبط اقتصادها، وتعطلت سلاسل التوريد، حيث لا … Readmore

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