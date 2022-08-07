فرقة مصرية في مهرجان برج سباسكايا الدولي الـ15 للموسيقى العسكرية بموسكو

2022/08/07 | 16:00 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ستشارك فرقة مصر العسكرية السيمفونية في مهرجان “برج سباسكايا” الدولي الـ15 للموسيقى العسكرية بموسكو.صرح بذلك لوكالة “تاس” الروسية ناطق باسم إدارة المهرجان وقال إن المهرجان سيقام في الفترة ما بين 26 أغسطس و4 سبتمبر المقبل في الساحة الحمراء بموسكو.… Readmore

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