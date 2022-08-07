2022/08/07 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. هاشم الكندي - رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية | بشأن اعادة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: lasPgtN6z9o
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د. هاشم الكندي - رئيس مجموعة النبأ للدراسات الاستراتيجية | بشأن اعادة الانتخابات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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