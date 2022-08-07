2022/08/07 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر سعدي - مستشار محافظ ذي قار | بشأن انقطاع التيار الكهرباء في عدة محافظات جنوبية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rh4tJ8J-5vI
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر سعدي - مستشار محافظ ذي قار | بشأن انقطاع التيار الكهرباء في عدة محافظات جنوبية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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