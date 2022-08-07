2022/08/07 | 16:05 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rh4tJ8J-5vI

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيدر سعدي - مستشار محافظ ذي قار | بشأن انقطاع التيار الكهرباء في عدة محافظات جنوبية) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيدر سعدي - مستشار محافظ ذي قار | بشأن انقطاع التيار الكهرباء في عدة محافظات جنوبية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).