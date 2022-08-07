الأعرجي ووزير الموارد المائية يبحثان حصة العراق المائية من دولتي المنبع إيران وتركيا

2022/08/07 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي ووزير الموارد المائية، اليوم الأحد، تأمين حصص العراق المائية من دولتي المنبع تركيا وإيران.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقت “خبر برس” (واخ) نسخة منه، أنه “استقبل مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الأحد، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، وبحثا ملف حصة العراق المائية من دولتي المنبع تركيا وإيران، وتأثير ذلك على توزيع الحصص المائية بشكل عادل بين المحافظات، إلى جانب بحث سبل حل مشكلات التوزيع، للحيلولة دون تأثيرها على الأمن القومي العراقي، لاسيما الأمن الغذائي، وتعزيز الاستقرار الأمني في المحافظات، ومنع حصول النزاعات العشائرية”.

وجرى أيضا بحث الفرص المتاحة للتفاوض مع الجانبين التركي والإيراني، من أجل زيادة حصص العراق المائية وفق القانون الدولي، إلى جانب مناقشة مشروع الخرائط الطبوغرافية التي تسعى وزارة الموارد المائية لإنجازه، والتقديرات الأمنية لهذا المشروع، بما يحفظ الأمن القومي العراقي، وفق البيان.

وأضاف الأعرجي، وفق البيان، أن “ملف المياه خطير وحساس، كونه على تماس مباشر مع حياة المواطن، وعلينا رفع مستوى التوعية ومنع الإسراف وترشيد الاستهلاك والاهتمام بهذا الملف بمستوى هذا الخطر”.

من جانبه أكد وزير الموارد المائية، بحسب البيان، على “أهمية توعية المواطنين وحثهم على تقنين المياه وترشيد الاستهلاك، للحفاظ على إدامة الحصص المائية، وضمان توزيعها بشكل عادل بين المحافظات”.

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