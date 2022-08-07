الصحة تعلن قوائم أسماء خريجي كليات الطب وطب الأسنان للجامعات غير العراقية

2022/08/07 | 16:06 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، صدور أوامر وزارية بتوزيع خريجي كليات الطب وطب الاسنان للجامعات غير العراقية.

للاطلاع على قوائم أسماء خريجي كليات الطب اضغط أدناه:

https://drive.google.com/file/d/17asZnaLQtpIm5ejMDj1FgWJujepvt2gn/view?fbclid=IwAR1bl-X8_Op4aXuEcBnx8cQmc71c0ksJaOT18VI1G7-oK19pUhw9SBLSCMY

للاطلاع على قوائم اسماء خريجي كليات طب الأسنان اضغط أدناه:

https://drive.google.com/file/d/1dOPW_jQmQjTPhRLIqS-tU-7IH-gYDypO/view?fbclid=IwAR3CQ7dd7hRJkfScaU4GdXmebdlr4zj8L09E4hjJElv0ROJ7ONJu0_ab3To

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