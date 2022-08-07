العراق.. هل يكمن الحل في الانتخابات المبكرة؟

2022/08/07 | 16:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفوضى والعبثية التي تمارسها الطبقة السياسية في العراق لم تعد تقف عن حدٍ معين، إنما باتت تمتد إلى العبث بكل ركائز ومفاهيم النظام الديمقراطي.إذ تريد الطبقة الحاكمة التعاطي مع الديمقراطية على وفق مزاجياتها.

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