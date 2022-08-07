وزير النفط العراقي: سنحقق الاكتفاء شبه الذاتي بإنتاج المشتقات النفطية عام 2025

2022/08/07 | 16:10 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن وزير النفط العراقي ورئيس شركة النفط الوطنية، احسان عبد الجبار، اليوم الاحد، أن العراق البلد الوحيد القادر على أنتاج اكبر كمية من النفط الخام بين البلدان المنتجة للخام خلال السنوات القادمة.وأكدً أن العراق لديه إنتاج فائض رهن الإشارة …

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