من اندلاع الحرائق لجفاف المياه من الأنابيب.. تشهد هذه الوجهات الأوروبية مستويات حرارة قياسية

2022/08/07 | 16:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستمر الحرارة اللاذعة في اجتياح معظم أنحاء أوروبا.وتشهد إيطاليا عامها الأكثر جفافًا على الإطلاق، بينما تعاني فرنسا تحت وطأة موجة الحر الثالثة لها هذا الصيف.ويقول خبراء الأرصاد إنه لن يكون هناك الكثير من الراحة، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة المرتفعة الأسبوع المقبل، خاصةً حول شبه الجزيرة الأيبيرية.

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