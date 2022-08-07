إيقاف عمل لجنة مشتركة للتحقيق بعودة عوائل داعش العراقيين من مخيم الهول

2022/08/07 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادافاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بإيقاف عمل لجنة أمنية مشتركة للتحقيق مع عوائل المنتمين لتنظيم داعش الارهابي المتواجدين مخيم الهول السوري الراغبين بالعودة الى مخيم الجدعة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) ان "تم ايقاف عمل تشكيل لجنة تحقيقية عراقية مشتركة متكونة من 18 شخصا من جهازي الأمن الوطني والمخابرات بالاضافة الى لجنة حقوق الانسان كانت تنوي التحقيق بعودة عوائل داعش من كبار السن والاطفال والمعوقين".

وأضاف أن "مخيم الهول، فيه ما يقارب الـ30 الف شخص"، لافتاً الى ان "الراغبين منهم بالعودة الى الجدعة حوالي 20 الف".وتابع ان "اغلب العوائل المتواجدة بالهول السوري ترغب بالعودة الى اماكن سكناهم في نينوى وصلاح الدين كون ليس لهم اي مأوى غيرها".واشار المصدر خلال حديثه الى ان "تلك العوائل اكدت استعدادها للتبرئة من اي متورط مع التنظيم الأرهابي من عائلاتهم"، مبيناً ان "الثأر العشائري هو سيد الموقف بين هذه العوائل كون هذا الأمر قائماً بين بعضهم البعض".

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