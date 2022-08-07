2022/08/07 | 16:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة صحة ديالى، اليوم الاحد، انخفاض معدل اصابات كورونا بنسبة 50% خلال شهر آب الجاري.

وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي لـ( بغداد اليوم)،ان" معدلات الاصابة بفيروس كورونا في موجته الخامسة بديالى بدأت بالانخفاض بشكل لافت مع حلول شهر اب الجاري وبنسبة تجاوزت 50%".

واضاف العزاوي، ان" الملفت بانه لم تسجل اي حالات اصابة حرجة وجميعها خفيفة وبعضها ليس له اي علامات ظاهرة وهذا مؤشر جيد خاصة وان شهري حزيران وتموز كانتا مثار قلق كبير بسبب ارتفاع موجة الاصابات بشكل كبير".

واشار الى انه" من السابق لاوانة تاكيد خروجنا من الموجة الخامسة لفيروس كورونا لكن الاسابيع المقبلة ستبين من خلال خارطة الاصابات مدى نشاط الوباء".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آب يدفع كورونا للانخفاض بنسبة 50% في محافظة عراقية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آب يدفع كورونا للانخفاض بنسبة 50% في محافظة عراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).