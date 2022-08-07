مصر : معدلات مبشرة للأمطار على النيل الأزرق وعطبرة

2022/08/07 | 16:55 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الموارد المائية والري المصرية أن هناك بداية مبشرة للأمطار، على منابع النيل في شهر أغسطس/آب، حيث تم تسجيل معدلات أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبة والنيل الأزرق.وأوضحت الوزارة، في بيان الأحد، أن اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، عقدت اجتماعاً برئاسة محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، وحضور القيادات التنفيذية في الوزارة، والمركز القومي لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل وإجراءات الإدارة المثلى للموارد المائية خلال فترة أقصى الاحتياجات.وصرح عبد العاطي بأن أجهزة الوزارة تقوم بالمتابعة اللحظية لمعدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، حيث تبين أن الأمطار أعلى من المعدل على حوضي نهر عطبرة والنيل الازرق، في بداية مبشرة لشهر أغسطس، وذلك وفقاً للحالة الهيدرولوجية للنهر، وتحديد كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي.وأكد عبد العاطي أن الوزارة لا تألو جهداً في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الاحتياجات المائية للمنتفعين، مشيراً إلى أن كافة المشروعات التي تقوم بها الوزارة تهدف لخدمة المزارعين في المقام الأول، وأن الوزارة تعمل على إدارة فترة أقصى الاحتياجات الحالية بأعلى درجة من الكفاءة، وبما يسمح لمنظومة الموارد المائية بتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي الحالي ولكافة الاستخدامات الأخرى.واستعرض الوزير، خلال الاجتماع، الموقف المائي بمختلف المحافظات، وجاهزية إدارات الري والصرف والميكانيكا في المحافظات المختلفة، لضمان قدرة شبكة المجاري المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين، وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان المناسيب الآمنة للترع والمصارف، موجهاً بالاستمرار في رفع حالة الاستنفار في كافة أجهزة الوزارة، والتأكيد على دورية عقد اللجنة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بصورة ديناميكية للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائي.ووجه الوزير بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الاحتياجات المائية، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية، وإدارة المنظومة المائية بأعلى درجة من الكفاءة، وانعكاس ذلك على تقليل شكاوى المياه.

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