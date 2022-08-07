2022/08/07 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم الأحد، بالعثور على جثة ضابط برتبة مقدم داخل منزله في منطقة الصليخ شمالي بغداد.وقال المصدر لـ/المركز الخبري الوطني/، إن “ضابطاً برتبة مقدم يعمل في مديرية التدريب […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العثور على جثة ضابط داخل منزله في بغداد المركز الخبري الوطني.

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