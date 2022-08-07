2022/08/07 | 17:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني دعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اليوم الاحد، البرلمانات العربية والإسلامية والأوروبية إلى “الضغط على الاحتلال لوقف المذابح والجرائم في غزة” واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، أن “إسرائيل تدفع الأمور نحو التصعيد وتجاوزت الخطوط […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرئاسة الفلسطينية تدعو البرلمانات العربية والاسلامية والاوربية بالضغط على الاحتلال لوقف المذابح والجرائم في غزة المركز الخبري الوطني.

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