الجيل الجديد تستغرب عدم استنكار رئاسة مجلس النواب اعتقال نواب خلال تظاهرات كردستان

2022/08/07 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستغربت رئيس كتلة الجيل الجديد، سروة عبد الواحد، اليوم الأحد، عدم وجود استنكار رسمي من رئاسة مجلس النواب بشأن اعتقال عدد من نواب البرلمان الاتحادي خلال تظاهرات كردستان.

وقالت عبد الواحد في مؤتمر صحفي حضره مراسل “خبر برس” (واخ) “نستغرب عدم وجود استنكار رسمي من هيئة رئاسة البرلمان بشأن اعتقال عدد من نواب البرلمان الاتحادي خلال تظاهرات الاقليم، يوم أمس، برغم ان رئيس البرلمان اتصل بشكل شخصي”.

وأضافت ان “هناك من طلب بعدم التحدث بشكل رسمي عن اعتقال النواب”.

وذكرت عبد الواحد، أن “تظاهرات يوم أمس في السليمانية كانت تظاهرات شعبية كغيرها التي تنطلق في شوارع بغداد وتطالب بالخدمات وتعديل الوضع الاقتصادي”.

وأضافت، ان “السلطات في الاقليم قمعت التظاهرات برغم أن الدعوات كانت للاحتجاج السلمي”، مشيرة الى ان “اكثر من 600 معتقل القي القبض عليهم من قوات الامن في الاقليم في كافة مدن الاقليم”.

وأشارت عبد الواحد الى، ان “التظاهرات في الاقليم ستستمر حتى تتحقق مطالب ابناء الشعب في اقليم كردستان”، لافتة الى أن “ما حدث يوم أمس دليل على خوف أحزاب السلطة في الاقليم من صوت الشعب”.

وتظاهر العشرات، أمس السبت، في محافظة السليمانية احتجاجاً على الاوضاع التي يعيشها اقليم كردستان، فيما اعتقلت قوات الأمن هناك نواباً وصحفيين وناشطين.

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