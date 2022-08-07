المركز الوطني للمياه: إرتفاع الملوحة في شط العرب سببه تقدم المد الملحي من الخليج العربي باتجاه البصرة

2022/08/07 | 17:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المركز الوطني للمياه، اليوم الاحد، عن خطة ستراتيجية للحد من التقدم الملحي في شط العرب.

وقال مدير المركز حاتم حميد حسين، في تصريح تابعته “خبر برس” (واخ)، ان “أسباب ارتفاع الملوحة في شط العرب سببه تقدم المد الملحي من الخليج العربي باتجاه البصرة، وهذه الحالة تكون ذروتها خلال شهري تموز وآب من كل سنة، لأن المد العالي يكون في هذه الفترة أعلى ما يمكن”.

وأكد أن “اجراءات وزارة الموارد المائية للحد من تقدم المد الملحي باتجاه محافظة البصرة هو اطلاق كميات مخططة في نهر دجلة الى شط العرب بلغت قيمتها اكثر من 95 متر مكعب بالثانية” موضحاً أن “شط العرب من المفترض ان يكون غير صالح للاستخدام البشري، كونه يحتاج الى عمليات تحلية باعتبار ان مياهه ملوثة”.

وبيّن أن “وزارة الموارد المائية تقوم باطلاق كميات من المياه الخام الى محطة الآر زيرو في البصرة من نهر الغراف بكمية تقدر بسبعة متر مكعب بالثانية تستخدم للشرب ضمن منظومة البصرة”.



مشيرا الى ان “وزارة الموارد المائية وبالتنسيق مع محافظة البصرة تقوم باعداد دراسة لغرض انشاء سد قاطع في شط العرب للحد من تقدم المد الملحي”.

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