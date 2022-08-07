بالفيديو..انتشار كروبات

2022/08/07 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

شهدت محافظة ديالى في السنوات الاخيرة زيادة غير طبيعية في اعداد قطعان الخنازير البرية في 14 مقاطعة زراعية خاصة ضفاف الانهر الكبيرة والوديان والمنخفضات المائية في شمال وشمال شرق المحافظة ما جعلها مصدر قلق حقيقي للاهالي خاصة بعد مهاجمتها للمحاصيل الزراعية وتسببها باضرار مادية جسيمة.

وقال الصياد اسماعيل علي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "قبل 2003 كانت هناك تجارة غير معلنة يقودها سماسرة يأتون من بغداد لشراء الخنازير التي يتم قتلها في بساتين ومزارع ديالى بالاضافة الى وجود حملات مدعومة من قبل دوائر حكومية لابادتها بين فترة واخرى".

واضاف ،انه "بعد 2003 توقف كل شي وبدأت اعداد الخنازير بالارتفاع بشكل غير مسبوق لتنتشر حاليا في 14 مقاطعة زراعية لتدفع الى بروز ما نسميه كروبات جوالة وهم صيادون ماهرون من اجل قتلها وابعادها عن المناطق الزراعية"، لافتا الى ان "الخنازير يمكن ان تفتك بالاطفال والنساء وحتى كبار السن اذا ما واجهتنهم بشكل مباشر".

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