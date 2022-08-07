الاطاحة بمجموعة من المتهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في المثنى

2022/08/07 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادأعلنت مديرية مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية، اليوم الاحد، عن الإطاحة بمجموعة من المتهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في المثنى.وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة المثنى ومن خلال حملة تفتيش واسعة لأوكار تجار ومتعاطي المخدرات، القت القبض على 29 متهما يقومون بالمتاجرة والتعاطي بالحبوب المخدرة ومادة الكريستال".وأضافت انه "تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وصدقت قضائيا وتوقيفهم وفق أحكام المادة (28) و(32) من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالتهم على المحاكم المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون".

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