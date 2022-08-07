نشاطها امتد لـ6 مدن.. كمين يطيح باخطر شبكة لترويج المخدرات في ديالى

2022/08/07 | 17:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر حكومي، اليوم الاحد، عن الاطاحة باخطر شبكة لترويج المخدرات بكمين نوعي بديالى.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "فريقا أمنيا نجح من خلال جهد استخباري استمر اسابيع عدة من الاطاحة باخطر شبكة لترويج المخدرات من خلال كمين قرب قضاء خانقين(100كم شمال شرق بعقوبة) واعتقال 3 من افرادها بحوزتهم مواد مخدرة واسلحة".

وأضاف أن "الشبكة كانت تنشط في 6 مدن بديالى بشكل مباشر وهي احدى اهم نوافذ توريد انواع متعددة من المخدرات ابرزها مايعرف بالكريستال"، لافتا الى ان "الاطاحة بالشبكة يمثل ضربة اخرى لتجارة المخدرات في ديالى بشكل عام".

وأشار الى أن "5 شبكات خطيرة تم تفكيكها خلال 2022 في ديالى واعتقال العشرات من افرادها وضبط كميات متنوعة من المخدرات".

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