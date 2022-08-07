قوة من الحشد الشعبي تفتش عدة مناطق في نينوى

2022/08/07 | 17:05 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نفذت قوة من اللواء 14 بالحشد الشعبي، اليوم الاحد، عملية امنية لتفتيش عدة مناطق في نينوى.وذكر اعلام الحشد في بيان تلتقه ايرث نيوز، انه “انطلقت القوة التابعة للفوج الثالث في اللواء لتفتيش الجزرات الوسطية وضفاف نهر دجلة وصولآ الى مناطق بادوش ودرناجوخ”.واضاف “حققت العملية اهدافها بتأمين المناطق المذكورة من وجود خلايا داعش […]

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