2022/08/07 | 17:05 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دونت أقوال المتهمين ابتدائيا وصدقت قضائيا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عدد من المتهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في المثنى) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عدد من المتهمين بالمتاجرة وتعاطي المواد المخدرة في المثنى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).