الأرصاد: عواصف رعدية وسيول

2022/08/07 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، الأحد، إلى تعرض المملكة العربية السعودية لعواصف عنيفة أدت إلى تكون السيول وتجمع المياه في العديد من المناطق خلال اليومين الماضيين.

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