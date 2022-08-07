ارسال تعزيزات عسكرية وامنية الى كربلاء

2022/08/07 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

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عقدت اللجنة الامنية العليا برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، اليوم الاحد، في مقر قيادة العمليات المشتركة مؤتمر مناقشة الخطة الامنية الخاصة بتأمين زيارة العاشر من محرم وزيارة الاربعين.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان " اللجنة الامنية العليا برئاسة وزير الداخلية عثمان الغانمي، عقدت في مقر قيادة العمليات المشتركة مؤتمر مناقشة الخطة الامنية الخاصة بتأمين زيارة العاشر من محرم وزيارة الاربعين".

واضافت انه "تم اكتمال كافة الخطط الامنية ودخولها حيز التنفيذ لتأمين وصول جميع الزائرين الى محافظة كربلاء المقدسة".واشارت القيادة الى ان "نائب قائدالعمليات المشتركة الفريق اول ركن عبدالامير الشمري شدد على ارسال تعزيزات امنية وعسكرية الى محافظة كربلاء المقدسة وتوفير جميع الامكانيات العسكرية لانجاح مراسيم زيارة عاشوراء".

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