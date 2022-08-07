2022/08/07 | 17:15 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بالعثور على جثة ضابط برتبة مقدم ضمن منطقة الصليخ في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم العثور على جثة ضابط برتبة مقدم تولد ١٩٨٣ المنسوب إلى مديرية التدريب في وزارة الدفاع داخل احدى غرف الدار ضمن منطقة الصليخ في بغداد".واضاف انه "لاتوجد عليه آثار شدة خارجية"، موضحا انه "تم رفع الجثة ونقلها الى دائرة الطب العدلي لغرض التعرف على اسباب الوفاة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العثور على جثة ضابط برتبة مقدم في بغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العثور على جثة ضابط برتبة مقدم في بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).