تغيير المفاهيم بشأن الكهرباء.. مرتضى العزاوي

2022/08/07 | 17:17 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب مرتضى العزاوي :

الكهرباء ليست خدمة و إنما سلعة يتم انتاجها و بيعها بواسطة شركات (ربحية) سواء كانت حكومية او قطاع خاص و بعد ذلك يتم شراؤها من قبل المستهلكين حسب كمية و نوع الإستهلاك.

اما الدعم الحكومي فيجب ان يكون ذات غاية و في اوقات معينة من السنة و لفئات معينة و يكون هذا الدعم غالبا بشكل بدل مالي معين و ليس دعم في المنتج نفسه.

ما يحصل في قطاع الكهرباء في العراق فهو مهزلة لا يوجد له مثيل في العالم و اذا لم يتم اعادة هيكلة القطاع بشكل كامل سيبقى وضع الكهرباء بهذا الشكل الى الأبد.

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