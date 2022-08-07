2022/08/07 | 17:56 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر الوائلي، اليوم الأحد، جاهزية الهيئة بشكل عام والمنافذ الحدودية المشمولة في الزيارة على وجه الخصوص من حيث استعدادها لاستقبال الزوار وتسهيل الاجراءات بالتنسيق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس هيئة المنافذ يؤكد الاستعداد التام لاستقبال الزوار وتسهيل الإجراءات الخاصة المركز الخبري الوطني.

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